В Подмосковье 98 тыс человек вышли на общеобластной субботник

В Московской области подвели итоги месячника чистоты и порядка, который завершился общеобластным субботником в конце апреля. В акции приняли участие 98 тыс. человек, было убрано более 15 тыс. кубометров мусора, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В субботнике участвовали 98 тыс. человек, в том числе 1,4 тыс. сотрудников 21 центрального органа исполнительной власти. В регионе организовали 635 площадок и 552 точки выдачи инвентаря, на ряде территорий работали полевые кухни.

Участники убрали 15,1 тыс. кубометров смета и мелкого мусора, высадили 3,6 тыс. деревьев и 3,3 тыс. кустарников. В этом году впервые использовали цифровую платформу «Яндекс.Смена», на которой зарегистрировались около 3 тыс. человек.

«Для нас субботник — это прежде всего история про людей и их отношение к своему дому. Прошедший субботник показал высокую вовлеченность жителей. Совместными усилиями удалось убрать более 15 тысяч кубометров смета и мелкого мусора, высадить тысячи деревьев и кустарников», — сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

По его словам, внедрение цифрового сервиса показало высокий спрос, и в следующем году практику продолжат.

В муниципалитетах субботник сопровождался тематическими акциями. В Звездном городке прошла роспись стен на космическую тему, в Краснознаменске в рамках акции «Сад памяти» высадили сосны, в Мытищах уборку совместили с игрой «Зарница», а в Дмитровском округе привели в порядок прогулочные зоны вдоль реки у часовни памяти войны 1812 года.

Месячник чистоты включал ручную и механизированную уборку, мойку контейнерных площадок и ремонт малых архитектурных форм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.