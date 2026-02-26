В Подмосковье 900 тысяч гектаров леса возьмут под авиаконтроль

Авиационный мониторинг лесов проведут в Подмосковье в пожароопасный сезон 2026 года. Три воздушных судна будут контролировать почти 900 тысяч гектаров и пролетят по маршрутам общей протяженностью около 830 километров, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Контроль за лесной обстановкой организуют в рамках государственного контракта. Авиапатрулирование будет проходить по двум маршрутам от одного до трех раз в день. Частота вылетов зависит от класса пожарной опасности, погодных условий и наличия действующих возгораний.

Общая площадь авиамониторинга составит почти 900 тысяч гектаров, а суммарная протяженность маршрутов достигнет около 830 километров. Планируется, что летчики-наблюдатели проведут в воздухе порядка 700 часов.

Авиацию задействуют не только для выявления лесных пожаров. С ее помощью также будут контролировать соблюдение гражданами и организациями требований пожарной и санитарной безопасности в лесах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.



«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.