В Подмосковье 28 сентября пройдет конкурс-фестиваль «Серебряный аист»

Во Дворце культуры «Коломна» 28 сентября пройдет всероссийский конкурс-фестиваль хореографического, вокально-инструментального и сценического мастерства «Серебряный аист». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках программы на сцене пройдут выступления творческих коллективов и ансамблей, которые приехали из разных городов России. Для зрителей подготовили вокальные и танцевальные номера, которые артисты продемонстрируют в разных жанрах.

Начало программы в 12:00. Подробности — на главном туристическом портале Подмосковья (0+).

Дворец культуры «Коломна» является современным многофункциональным культурным центром. В нем ведется активная деятельность клубных формирований и любительских объединений по следующим направлениям: эстрадный и народный вокал, изобразительное и декоративно-прикладное творчество, хореография, цирковое искусство и другие. Творческие коллективы активно участвуют в городских, областных, всероссийских, а также международных фестивалях и конкурсах.

Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.