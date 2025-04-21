В Подмосковье 25 апреля стартует международная медиаэкспедиция на раритетных автомобилях

В целях создания условий для сохранения исторической памяти, защиты исторической правды и традиционных российских ценностей, недопущения фальсификации исторических фактов, а также установления дружественных отношений с соседними государствами в апреле 2025 года запланирован старт очередного этапа международной медиаэкспедиции на раритетных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа» — «Победа в наших сердцах», маршрут которого пройдет по городам-Героям Советского Союза, городам воинской славы и трудовой доблести. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества».

Первый этап медиаэкспедиции пройдет с 26 апреля по 18 мая.

Старт состоится 26 апреля 2025 года с города-Героя Мурманск и пройдет через города-Герои Ленинград, Москва, Тула, Смоленск, Минск, крепость-Герой Брест, Донецк, Луганск, Севастополь, Керчь, Новороссийск и финиширует в городе-Герое Волгоград. Так же по маршруту команда проекта посетит города воинской славы: Полярный, Петрозаводск, Тверь, Брянск, Орел, Елец, Воронеж, Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Феодосия, Нальчик, Грозный, Владикавказ. Всего запланировано проехать более 9 тысяч километров.

Второй этап медиаэкспедиции пройдет с 15 августа по 5 сентября.

2025 год в России по инициативе президента России объявлен Годом Защитника Отечества — это не просто календарная дата, а символ национального единства и патриотизма. А также — это год 80-летия Великой Победы. Это выражение глубокой признательности тем, кто защищал и продолжает защищать суверенитет и безопасность нашей страны. Это год, который напоминает нам о важности исторической памяти и о непреходящей ценности мира, которую защищают наши защитники Отечества своей мужественностью и самоотверженностью.

Именно в этот знаменательный год уникальный проект «Международный диалог «Переправа» в рамках медиаэкспедиции «Победа в наших сердцах» призван стать связующей нитью между поколениями Героев. Он объединяет память о подвигах участников Великой Отечественной войны и мужество их потомков — участников специальной военной операции, создавая непрерывную цепь памяти и преемственности поколений защитников Отечества. Все это в рамках Проекта будет транслировать команда медиаэкспедиции «Победа в наших сердцах» по маршруту следования.

Состав автоколонны:

От 3 до 5 раритетных автомобилей ГАЗ М-20 «Победа».

В ходе реализации проекта возможно увеличение количества раритетных автомобилей ГАЗ М-20 «Победа» (по согласованию с организаторами международной медиаэкспедиции «Победа в наших сердцах»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.