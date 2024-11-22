В Подмосковье 23 ноября пройдет серия акций по раздельному сбору отходов

Экологические мероприятия пройдут по адресам:

Одинцовский округ, пос. Часцы, д. 11, время — с 15:00 до 16:00.

Одинцовский округ, Кубинка, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 25, время — с 14:00 до 15:00.

Одинцовский округ, Дубки, ул. Дениса Давыдова 1, время — с 9:30 до 10:30.

Ленинский округ, Видное, ул. Советская, д. 24 (возле бокового входа в школу № 5), время — с 11:00 до 13:00.

Ленинский округ, Видное, ул. Ольховая, д. 5 (возле входа в школу № 9), время — с 12:30 до 13:30.

Ленинский округ, Видное, п. Расторгуево, ул. Ольгинская, д. 53 (возле входа в школу № 5), время — с 11:30 до 12:30.

Богородский округ, г. Ногинск, ул. Советская, д. 45, у входа в здание, время — с 12:00 до 14:00.