В Подмосковье 23 ноября пройдет серия акций по раздельному сбору отходов
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзор
23 ноября в Московской области волонтеры проведут акции по сбору вторичных ресурсов. Жители смогут сдать более 40 фракций бытовых отходов, а также ненужные вещи. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Экологические мероприятия пройдут по адресам:
- Одинцовский округ, пос. Часцы, д. 11, время — с 15:00 до 16:00.
- Одинцовский округ, Кубинка, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 25, время — с 14:00 до 15:00.
- Одинцовский округ, Дубки, ул. Дениса Давыдова 1, время — с 9:30 до 10:30.
- Ленинский округ, Видное, ул. Советская, д. 24 (возле бокового входа в школу № 5), время — с 11:00 до 13:00.
- Ленинский округ, Видное, ул. Ольховая, д. 5 (возле входа в школу № 9), время — с 12:30 до 13:30.
- Ленинский округ, Видное, п. Расторгуево, ул. Ольгинская, д. 53 (возле входа в школу № 5), время — с 11:30 до 12:30.
- Богородский округ, г. Ногинск, ул. Советская, д. 45, у входа в здание, время — с 12:00 до 14:00.
- округ Электросталь, г. Электросталь, на углу улиц Мира и Корешкова, на площади возле «Кристалла», время — с 12:00 до 14:00.
Присоединяйтесь в качестве участников и волонтеров.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.
«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.