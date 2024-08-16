В Подмосковье 18 августа состоится фестиваль поэзии и песни памяти А. Ветрова

В поселке Загорянский округа Щелково 18 августа состоится XIII фестиваль поэзии и песни памяти Анатолия Ветрова. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Фестиваль ждут все, здесь зрители и выступающие то и дело меняются местами: на площадке под открытым небом микрофон переходит от мастеров искусств к любителям и почитателям русской песни и поэзии. На импровизированной сцене — признанные чтецы, певцы, композиторы — и те, кто делает первые шаги к публичному признанию. И знаменитости, и начинающие поэты, барды, артисты охвачены общим настроением: здесь звучит подлинная русская душа.

Загорянка (неофициальное название поселка Загорянский — ред.) с давних пор вдохновляла своими красотами художников и философов, артистов и писателей. Именно здесь провел самую плодотворную пору жизни поэт Анатолий Ветров — автор замечательных сборников стихов, трагически ушедший из жизни летом 2012 года. Его строка «Люблю тебя, талантливая Русь!» обращена из двадцатого века к настоящему, она собирает и объединяет таланты, воодушевляет их.

На Загорянском фестивале эстафета высокого духа передается от старшего поколения к младшему. В свое время здесь, на берегу живописной Клязьмы, поэт Станислав Шилов одобрил стихи выступающей молоденькой поэтессы Юлии Гиацинтовой — ныне автора двух книжек.

На глазах участников фестиваля росла Алена Зарубина — теперь студентка ВГИКА. Уникальлный певец и композитор Гим ввел в культурное пространство Подмосковья и Москвы целую плеяду юных певцов и бардов. Заслуженная артистка России Тамара Селезнева своими блестящими выступлениями дает мастер-класс подрастающим артистам, а заслуженный работник культуры Московской области Елена Лазуткина пристально наблюдает рост молодых певцов.

«Высокий час души» — так называется одно из полюбившихся читателям стихотворений Анатолия Ветрова. В Загорянке ждут всех, кому высокий час души нужен, как воздух.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.