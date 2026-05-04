В Подмосковье 16 мая пройдет акция «Сад Памяти»

сегодня в 15:14

Международная эколого-патриотическая акция «Сад Памяти» состоится 16 мая 2026 года в Московской области. Деревья высадят на территориях всех 19 лесничеств и более чем на 70 муниципальных площадках, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Участниками акции станут жители региона, руководство Московской области, депутаты Мособлдумы, трудовые коллективы, лесничие и волонтеры. На площади свыше 40 гектаров планируется высадить более 90 тыс. сеянцев сосны и ели, а также более 3 тыс. сеянцев других пород деревьев и кустарников.

Центральной площадкой в 2026 году станет участок Сходненского участкового лесничества в городском округе Химки. Координаты места проведения: 55.970027, 37.325511. Начало мероприятия — в 11:00.

Для гостей подготовят концертную программу и полевые кухни. От железнодорожной станции «Сходня» организуют бесплатные автобусы до места посадки. Специалисты лесного хозяйства проведут мастер-классы и покажут, как правильно высаживать сеянцы с помощью меча Колесова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.