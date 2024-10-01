В Подмосковье 14 октября пройдет международный форум «Сделано в России»

14 октября в Подмосковье пройдет Международный форум «Сделано в России». Участники мероприятия смогут посетить более 20 различных сессий, включая дискуссии, экспертные сессии и мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В этом году деловая программа форума сосредоточена на экономике российского экспорта в условиях многополярного мира. Мы стремились создать программу, которая будет полезной и эффективной для всех участников. Участники смогут ознакомиться с анализом рынков, оценкой экспортного потенциала и определением направлений для дальнейшего развития экспорта. Также будут обсуждены вопросы программы «Сделано в России» и ее продвижения на международной арене, инфраструктуры внешнеэкономической деятельности, международной кооперации и стратегических партнерств, а также развитие экспорта в креативных индустриях и подготовка кадров для экспортной деятельности», — сказала генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

Ключевым мероприятием станет пленарная сессия «Карта российского экспорта. Маршрут построен». В обсуждении примут участие руководители ведущих экспортных компаний, представители государственных органов и институтов развития. На сессии обсудят актуальные возможности для масштабирования бизнеса российских экспортеров, меры поддержки при выходе на зарубежные рынки, а также сценарии развития и расширения торгово-экономического сотрудничества.

На дискуссии «Сила бренда. Как влюбить зарубежного покупателя в российские товары» обсудят форматы продвижения с максимальным эффектом, рассмотрят регионы наибольшего спроса на российские товары и стратегии для привлечения зарубежной аудитории к российским продуктам. Стратегии эффективного продвижения российских проектов и продуктов на экспорт, силу российского контента, ключевые аспекты выхода на международные рынки, а также методы измерения добавленной стоимости и экспортного потенциала креативных индустрий, возможности роста индустрии в современных геополитических условиях рассмотрят на сессии «Смыслы и образы. Экспортный потенциал российских креативных индустрий».

Особое внимание на деловых мероприятиях форума будет уделено анализу конкретных кейсов и презентации инструментов поддержки, которые окажутся полезными как для начинающих, так и для действующих экспортеров. Группа РЭЦ, как агент правительства Российской Федерации, активно поддерживает экспортеров и является одним из основных участников национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На сессии, посвященной господдержке, эксперты РЭЦ расскажут про особенности применения мер поддержки, планах на 2025 год, а также ответят на вопросы участников мероприятия.

На сессии «Digital ВЭД» обсудят влияние цифровизации на внешнеэкономическую деятельность в контексте активного изменения географии экспорта. Участники узнают, как новые цифровые финансовые инструменты повышают эффективность b2b-сегмента и стимулируют переход к цифровым платформам. В ходе дискуссии рассмотрят ряд ключевых вопросов: как Россия взаимодействует с зарубежными партнерами на международных цифровых маркетплейсах, какие стратегии привлечения иностранных клиентов и преодоления трудностей при внедрении цифровых технологий наиболее эффективны, а также как новые инструменты упрощают торговлю с дружественными странами и какие дополнительные меры необходимы для успешной внешнеэкономической деятельности. Участники смогут выявить слабые места в своих проектах и определить пути для дальнейшего развития экспортной деятельности.

Школа экспорта РЭЦ организует дискуссию на тему «Кадры для экспорта или экспорт для кадров». Участники обсудят, как повысить интерес студентов к таким направлениям, как международный бизнес и международная экономика. Также школа проведет мастер-класс «Как учиться на чужих ошибках. Экспортный разбор бизнес-проектов». В рамках мастеркласса запланирована установочная мини-лекция, после которой состоятся два раунда разборов.

Также запланирована сессия на тему «Выход на новые рынки вместе с „Профессионалами экспорта“». На ней эксперты сервиса «Профессионалы экспорта» государственной цифровой платформы «Мой экспорт» поделятся практическими рекомендациями по эффективному использованию доступных инструментов и услуг.

На деловых мероприятиях форума соберутся представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также компании различных масштабов — от крупных до малых и средних. Участие примут российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения. Кроме того, ожидаются иностранные делегации, включая представителей органов власти, ответственных за торговую политику, финансовых институтов, торговых и логистических компаний, которые обеспечивают практическую реализацию внешнеторговых сделок. Также будут присутствовать отраслевые экспортеры и предприниматели, ориентированные на сотрудничество с российскими компаниями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.