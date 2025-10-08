В Подмосковье 11 октября стартует новый сезон «Битвы роботов»

Уже 11 октября в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» 28 команд сразятся за выход в полуфинал «Битвы Роботов». Среди них — 3 железных бойца из Московской области, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В категории до 110 кг Подмосковье представят «Красный мельник» из Королева и «RedHorn 3» из Фрязина, а в категории мини-роботов до 1,5 кг — «PiP» из Балашихи.

Адрес проведения соревнований: Московская область, г. о. Одинцовский, территория парка «Патриот», стр. 2. Билеты можно приобрести по ссылке.

Кроме того, поболеть за подмосковные команды можно будет онлайн. Трансляция чемпионата будет доступна в день соревнования на VK Видео: https://vkvideo.ru/video-219465931_456240882.

«Битва роботов» — это спортивно-технический чемпионат, на котором инженерные команды соревнуются в проектировании и сражении своих роботов. Изобретатели и лучшие технологии со всего мира встречаются для того, чтобы показать свое мастерство и сразиться за призовой фонд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.