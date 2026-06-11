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В Подмосковье 10 июня потушили лесной пожар у Павловского Посада

Один лесной пожар произошел 10 июня на территории гослесфонда Московской области вблизи деревни Дальнее в горокруге Павловский Посад. Возгорание ликвидировали в день обнаружения, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Пожар зафиксировали в Ногинском сельском участковом лесничестве Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» в 4 км от деревни Дальнее. К тушению привлекли 10 сотрудников лесопожарных формирований и четыре единицы техники. Огонь полностью ликвидировали в день выявления.

11 июня на большей части территории региона ожидается III класс пожарной опасности. В Виноградовском, Луховицком, Ногинском, Подольском, Ступинском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» прогнозируется IV класс.

12 июня в большинстве лесничеств установится IV класс пожарной опасности, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском — III класс. 13 июня на большей части территории сохранится IV класс, в Егорьевском лесничестве ожидается II класс, а в Виноградовском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском — III класс.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха составит плюс 25–35 градусов днем и плюс 15–21 градус ночью. Ожидается преимущественно ясная погода, местами возможны кратковременные грозовые дожди.

В случае обнаружения возгорания жителей просят сообщать об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.