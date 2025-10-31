В Подмосковье 1 ноября стартует четвертый этап «Битвы роботов»

Четвертый отборочный этап «Битвы роботов» пройдет 1 ноября в Екатеринбурге. Две команды из Московской области примут участие в ежегодном международном чемпионате. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

На арене появятся команда SOLARBOT из Балашихи с роботом Phoenix и команда Феникс из Раменского с роботом Первопроходец.

Всего в четвертом этапе участие примут 28 команд из России, Белоруссии, Индии и Китая. Состязания пройдут в двух дисциплинах: «Битва роботов» до 110 кг и «Битва мини‑роботов» до 1,5 кг.

Поболеть за подмосковных железных бойцов можно будет онлайн. Прямая трансляция чемпионата будет доступна в день соревнования по ссылке.

«Битва роботов» — это спортивно-технический чемпионат, на котором инженерные команды соревнуются в проектировании и сражении своих роботов. Изобретатели и лучшие технологии со всего мира встречаются для того, чтобы показать свое мастерство и сразиться за призовой фонд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.