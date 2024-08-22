В Подмосковье 1 700 детей-сирот обрели семью с начала года

С начала года в Московской области 1,7 тыс. детей-сирот обрели семью. В Подмосковье отсутствуют детские дома, но есть семейные центры, где условия для детей близки к домашним, и дети находятся здесь временно, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В Год семьи специалисты органов опеки устроили в семьи 1 700 детей-сирот. Ключевым принципом нашей работы является убеждение, что не семья выбирает ребенка, а ребенок выбирает семью. Для этого специалисты начинают работу с потенциальными родителями или опекунами после консультации с психологами», — рассказала первый зампредседателя правительства региона Людмила Болатаева.

В регионе приоритет — семейные формы устройства детей.

Кроме того, для подготовки приемных родителей в регионе действует 69 школ, где опытные психологи оказывают помощь как потенциальным, так и действующим приемным родителям.

Людмила Болатаева подчеркнула, что Подмосковье лидирует среди других регионов по устройству детей-сирот в семьи, обеспечивая приоритет семейного воспитания. Важно отметить, что эта работа требует не только профессионализма, но и внимания к индивидуальным потребностям каждого ребенка.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.