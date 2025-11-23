В Петербурге вступил в силу запрет на работу мигрантов-курьеров

С 22 ноября в Санкт-Петербурге заработал запрет на работу иностранцев по патентам в сфере курьерских услуг, сообщает «КоммерсантЪ» .

Решение, подписанное губернатором Александром Бегловым еще в августе, привело к немедленному росту цен на доставку: в отдельных районах стоимость услуг увеличилась на 40% и более. Например, минимальный заказ в «Самокате» на Дунайском проспекте подорожал с 440 до 750 рублей, говорится в статье.

Как отмечают представители рынка, сокращение числа доступных курьеров на фоне растущего спроса может не только увеличить стоимость услуг, но и время доставки.

Компания «Яндекс Доставка» подтвердила, что часть иностранных курьеров, лишившихся работы, может быть переведена на должности сборщиков заказов или кладовщиков.

Власти Санкт-Петербурга ранее заявляли, что ограничение направлено на борьбу с теневой занятостью и повышение качества сервиса.

