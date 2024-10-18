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В Петербурге вручили награды отцам, потерявшим своих сыновей в зоне СВО

Торжественное мероприятие, организованное фондом «Защитники Отечества» совместно с благотворительным фондом «Артисты Петербурга — Zа Победу», прошло в очень трогательной атмосфере. Участники, включая мужчин, не скрывали своих эмоций, плача под военные песни, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В ходе церемонии наградили восемь мужчин из Санкт-Петербурга, чьи сыновья погибли в зоне специальной военной операции.

Замруководителя фонда, ветеран боевых действий Антон Кляпин отметил важность общественного движения «Отцы России», поблагодарив артистов фонда за поддержку бойцов, регулярные организации концертов и творческие встречи.

Капитан Дмитрий Карбаинов подчеркнул значение родительского подвига и мужество защитников Родины. Депутат Законодательного собрания Анастасия Мельникова провела параллели с фильмом «Отец солдата», отметив доброту даже в тяжелых условиях.

Председатель комиссии по гражданскому и патриотическому воспитанию и делам ветеранов Общественной палаты Санкт-Петербурга Михаил Кузьмин напомнил о традиции чтить ветеранов, которая продолжает жить.