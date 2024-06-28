В Петербурге вновь откроют сад Миядзаки

В пятницу, 5 июля, у Дома культуры Крупской в Санкт-Петербурге состоится открытие зеленой зоны — сада Хаяо Миядзаки со скульптурами персонажей японского мультипликатора. Зона будет работать как минимум до сентября 2024 года, пишет газета «Петербургский дневник» .

Первый сад Миядзаки появился на Биржевой линии в 2021 году, когда труппа театра «Небесные бродяги» добровольно решила благоустроить свалку растениями и фигурками героев Миядзаки. Однако сад закрылся в июле 2023 года, когда театр переехал. Сейчас он размещается именно в ДК Крупской.

«Наша Долина фей успела стать популярной, поэтому мы решили, что сад Хаяо Миядзаки надо разбить возле этого мини-парка, чтобы гости могли побывать и там, и там. ДК Крупской выделил нам еще немного пространства под открытым небом», — заявил режиссер «Небесных бродяг» Илья Лошаков.

Артисты также обещали повесить в саду японские фонарики и воссоздать около 15 фигурок из мультфильмов. В обустройстве помогают и местные жители, а некоторые фигуры печатают на 3D-принтере.