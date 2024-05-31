В Петербурге в пятницу зной сменится грозами и градом

Синоптик Леус: в пятницу в Петербурге будут град, грозы и 30-градусная жара

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в пятницу в Санкт-Петербурге ожидается плюс 27-29 градусов. В городе на Неве также пройдут дожди и, возможно, грозы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В отдельных районах Петербурга в этот день может пройти и град. В городе, по словам синоптика, ожидается неустойчивый и теплый воздух.

«Температура воздуха — плюс 27-29, в Ленинградской области — плюс 25-30. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, при грозе порывистый», — рассказал Леус.

Синоптик добавил, что в пятницу в Петербурге атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

В первый июньский день в Северной столице местами может пройти гроза с дождем. По словам Леуса, в субботу столбики термометров поднимутся до отметок 26-28 градусов тепла.