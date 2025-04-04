В Петербурге увеличат количество садов-трансформеров в этом сезоне

Вице-губернатор Евгений Разумишкин рассказал, что в Петербурге снова появятся сады-трансформеры. В планах разместить сад в традиционном для него месте — на площади перед Мариинским дворцом, а также добавить сады в 3 новые локации, сообщает «Бриф24» .

Об этом Разумишкин заявил, отвечая на вопрос местного жителя в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Одним из трех новых мест станет Исакиевская площадь, также зелеными зонами дополнят Московский проспект, Якорную площадь в Кронштадте и участок вдоль Университетской набережной.

Впервые сады-трансформеры появились в Северной столице в 2023 году. Они очень впечатлили горожан и гостей города. Осенью деревья из таких садов пересаживают в скверы и парки.

Ранее стало известно, что ЗакС Санкт-Петербурга планирует перенести место традиционного полуденного сигнального выстрела.