В Петербурге изменят место традиционного полуденного выстрела

Известно, что теперь выстрел будет звучать не только с Нарышкина бастиона, но и с других точек около Петропавловской крепости.

До нововведений место для выстрела было исторической традицией, закрепленной в городском Уставе. Все это время выстрели воспроизводились именно с Нарышкина бастиона. Однако депутаты решили обновить традицию в связи с ремонтными работами в бастионе и на фасаде Петропавловской крепости.

На Законодательном собрании отметили, что перенос места никак не нарушает историческую преемственность. В пояснительной записке к законопроекту отметили, что в XVIII и XIX веках сигналы обозначали время и могли исходить из Нарышкина и Государева бастиона, поэтому решение о переносе лишь возвращает историческую практику.

Таким образом, теперь в зависимости от реставрационных работ место выстрела будет варьироваться, но останется неотъемлемой частью культурной жизни Петербурга.