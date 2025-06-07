В Петербурге умер 100-летний ветеран ВОВ Владимир Слепов

В Санкт-Петербурге в возрасте 100 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны, профессор Военной академии Росгвардии, заслуженный работник высшей школы РФ, доктор педагогических наук, полковник в отставке Владимир Слепов, сообщает «Бриф 24» .

В годы Великой Отечественной войны Слепов был призван на службу в качестве рядового, а затем стал командиром орудия в составе 27-го запасного артиллерийского полка.

После войны Владимир Слепов служил в качестве политработника в 38-м минно-артиллерийском и 4-м морском учебных отрядах. Позже он начал преподавательскую деятельность в военных учебных заведениях.

Слепов был удостоен высоких наград: орденов Александра Невского, Дружбы, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, а также медалей Жукова, «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

Сотрудники Росгвардии отдадут воинские почести на похоронах Владимира Слепова в Санкт-Петербурге.

Ранее на 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич.