В Петербурге с октября закроются популярные продуктовые магазины

В октябре 2024 года в Санкт-Петербурге закроются несколько магазинов сети «Великолукский мясокомбинат». По словам сотрудников, одна из точек прекратит деятельность 3 октября, а до этого время в магазин продолжат поставлять только колбасу, сообщает Бриф24 .

Между тем другие сотрудники сети рассказали прессе, что с октября в Петербурге закроются все точки «Великолукского мясокомбината». Издание также отмечает, что работа петербургских точек сети должна была прекратиться еще в августе 2024 года.

В «Великолукском мясокомбинате» эту информацию пока не комментировали, добавляется в статье.

В Северной столице работает около 15 магазинов сети, а статус «Больше не работает» получили уже несколько точек. Стоит также отметить, что компания начала сокращать присутствие в Петербурге еще с 2021 года, закрывая точки в местах повышенной проходимости.