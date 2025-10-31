В Петербурге протестировали беспилотную доставку товаров

сегодня в 18:19

В Санкт-Петербурге протестировали беспилотную доставку товаров при участии Wildberries, сообщает «Бриф24» .

По словам генерального директора WB Татьяны Ким, в ходе испытаний дрон доставил посылку из сортировочного центра в Шушарах до фирменного пункта выдачи заказов, расположенного на Полевой улице. Траектория включала ряд промежуточных посадочных точек, что позволило оценить эффективность системы в обстановке, приближенной к реальной городской среде.

Тестовые полеты прошли при поддержке комитета по транспорту Санкт-Петербурга и АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем».

В результате проведенных испытаний эксперты констатировали стабильность работы навигации и высокую степень точности в следовании заданному маршруту.

