В Петербурге прошли рейды по уличным музыкантам

В Санкт-Петербурге комитет по вопросам законности совместно с правоохранителями провел рейды по уличным музыкантам. Нарушителям назначали штрафы, также у них изымали инструменты, сообщает «Осторожно, новости» .

Мероприятия, направленные на «выявление и пресечение нарушений порядка организации и проведения уличных выступлений» были проведены в городе период с 20 по 31 октября. В основном проверялись места наибольшего скопления людей, где обычно проходят уличные представления и акции.

Правоохранители внимательно смотрели на то, нет ли нарушений правил, касающихся уровня шума. Также они просили предъявить необходимые разрешения на проведение уличных мероприятий.

По результатам рейдов было составлено 23 административных протокола. Музыкантов обвинили в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 8-6-2 Закона Санкт-Петербурга (нарушение порядка проведения уличных выступлений). Согласно ей, нарушителей ждет штраф до 5 тыс.

Кроме того, в комитете заявили, что у музыкантов «проводилось изъятие орудий и предметов совершения административных правонарушений», то есть музыкальных инструментов.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали певицу Наоко, которая исполнила песню Монеточки*. Она провела в спецпримнике 13 суток за организацию массового скопления граждан, а затем ее оштрафовали за дискредитацию российской армии.

*Елизавета Гырдымова (певица Монеточка) признана в России иностранным агентом.

