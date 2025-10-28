сегодня в 15:11

Певицу Наоко оштрафовали за дискредитацию ВС РФ на 30 тыс руб

Певица Наоко (Диана Логинова), исполнившая песню Монеточки* «Ты солдат» в Санкт-Петербурге, получила штраф в размере 30 тыс. рублей за дискредитацию российской армии, сообщает «Осторожно, новости» .

16 октября девушку арестовали на 13 суток за организацию массового скопления граждан из-за уличного концерта. Она отбывала наказание в спецприемнике в Луге.

Накануне певицу доставили в 76-й отдел полиции, а уже оттуда привезли в суд. На заседании рассматривалось дело о дискредитации армии из-за исполнения певицей песни Монеточки* «Ты солдат».

При этом адковат Логиновой утверждает, что в композиции, которую исполняла Диана, нет формулировок о негативном использовании ВС. Также суд не назвал строчку из песни, которую посчитали дискредитирующей.

В итоге девушку признали виновной. Ей назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

*Елизавета Гырдымова (певица Монеточка) признана в России иностранным агентом.

