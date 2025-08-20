В Петербурге почти закончили благоустройство территории у Балтийского вокзала

В комитете по благоустройству Санкт-Петербурга рассказали, что работы на территории у Балтийского вокзала подходят к концу, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Отмечается, что речь идет об участке вокзала со стороны Митрофаньевского шоссе. Сейчас там устанавливают бордюр и тротуарную плитку.

«Проложены инженерные сети для уличного освещения, а также проведены работы, необходимые для монтажа опор освещения», — добавили в ведомстве.

Более того, территорию планируют озеленить, добавить освещение и малые архитектурные формы. В администрации Адмиралтейского района заявляли о том, что местность будет оснащена 6 скамейками и 17 формами.

На 650 квадратных метрах разместят зеленые насаждения, а 50 квадратных метров будут отданы под цветники из многолетних красивоцветущих растений. Также планировалась посадка 29 деревьев и около 180 кустарников.