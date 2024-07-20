В Петербурге открыли новый экомаршрут «Бугаиная тропа»

Новый экомаршрут стал логичным продолжением пути «У Лукоморья», который обустроили в 2021 году. Новую площадку назвали в честь птицы выпи, голос которой похож на рев быков, их, в свою очередь, в народе называли бугаями.

«Самое важное то, что мы занимаемся экологией нашего города. У нас на сегодняшний день 17 заказников. Планируется создать еще 3 до 2030 года. Также мы работаем с Ленинградской областью. С ними мы еще откроем 5 заказников. Мы не делим землю на Петербург и область. Это одна территория. Нам нужно вместе работать. Мы стараемся сохранить такие уголки не только для людей, но и для птиц, чтобы они могли гнездиться», — сказал Беглов.

Жители Северной столицы и гости города смогут прогуляться по коридору из тростника, а также изучить местную флору. По словам губернатора Петербурга, прогуляться по новой экологической тропе может каждый желающий. Площадка открыта для посещения.