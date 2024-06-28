В Петербурге готовы проводить «Алые паруса»

сегодня в 17:57

В центре Санкт-Петербурга прошла генеральная репетиция праздника выпускников «Алые Паруса». Его проведут в ночь с 28 на 29 июня, сообщает «Бриф24» .

Во время репетиции пешеходам запрещали передвигаться по Дворцовой набережной и стрелке Васильевского острова.

В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» информировали, что 28 июня до 16:00 будет перекрыта Дворцовая и прилегающие к ней набережные, а также стрелка Васильевского острова. Движение планировали закрывать и по части Невского проспекта и Троицкой площади.

Начало «Алых парусов» запланировано на 20:00 пятницы, 28 июня. Все петербургские выпускники соберутся на Дворцовой площади.