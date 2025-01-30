В Петербурге блокадники не получили личных поздравлений от чиновников

В Санкт-Петербурге некоторые блокадники не получили официальных поздравлений от петербургских чиновников, от которых ждали личного вручения поздравительных открыток, сообщает «Фонтанка» .

Так, дочь мужчины, пережившего блокаду Ленинграда, рассказала, что ее отец каждый год получал поздравительную открытку от президента, губернатора и муниципалитета.

В этом году в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда в городе состоялись торжественные мероприятия, был салют. Однако, как уверяет женщина, самих блокадников, в том числе ее отца, никто не поздравил.

Подобное сообщение появилось в местном паблике. Зять одной из блокадниц заявил, что хотя она и получила денежную выплату, но вот личных поздравлений так и не дождалась. Также о подобном сообщили еще несколько жителей из разных районов города. Они отметили, что их близкие, пережившие блокаду Ленинграда, не дождались поздравительных открыток. При этом некоторых блокадников власти все же поздравили лично.

Председатель Совета муниципальных образований Всеволод Беликов рассказал, что отсутствие поздравления, на которое пожаловались некоторые жители, может быть связано с утратой базы данных после смены муниципальных депутатов.

Петербургские власти отметили, что личные поздравления ждут каждого блокадника и ветерана. Направят их к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Также каждому блокаднику, помимо денежных выплат, будет вручена юбилейная медаль.

Ранее стало известно, что ветераны ВОВ по указу президента РФ Владимира Путина получат единовременную выплату по 80 тысяч рублей. Также выплаты получат вдовы фронтовиков, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда.