В Пентагоне заявили, что Украина скоро столкнется с серьезной нехваткой военных

В США считают, что Украина столкнется с серьезной нехваткой военных через полгода-год, сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

По оценкам Пентагона, у Украины достаточно солдат для ведения военных действий в течение еще 6-12 месяцев. Однако потом Киев может столкнуться с острой нехваткой сил.

При этом отмечается, что поставки оружия больше не являются проблемой Украины. Больше всего Киев нуждается в военнослужащих.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие продолжают ликвидировать противника в Курской области, за последние сутки киевский режим потерял более 250 бойцов и военную технику, в том числе западного производства.