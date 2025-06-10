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В Павшинской пойме впервые пройдет Игрушечная ярмарка для детей

22 июня на набережной Павшинской поймы (амфитеатр) состоится первая Игрушечная ярмарка, где дети смогут продать свои ненужные игрушки и купить что-то новое у других участников. Мероприятие пройдет с 12:00 до 16:00, вход свободный, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Как это работает?

Участие бесплатное, предварительная запись не требуется.

Можно продавать: игрушки, настольные игры и детские книги в хорошем состоянии.

Нельзя: приносить сломанные вещи, еду и товары с ограниченным сроком годности.

Цены: 10, 20, 50 рублей — это игра, а не бизнес.

Максимальная цена за одну вещь — 100 рублей.

Организаторы приглашают детей и родителей провести время с пользой: подарить игрушкам вторую жизнь и научиться основам обмена в легком игровом формате.

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