В Павшинской пойме впервые пройдет Игрушечная ярмарка для детей
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
22 июня на набережной Павшинской поймы (амфитеатр) состоится первая Игрушечная ярмарка, где дети смогут продать свои ненужные игрушки и купить что-то новое у других участников. Мероприятие пройдет с 12:00 до 16:00, вход свободный, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Как это работает?
- Участие бесплатное, предварительная запись не требуется.
- Можно продавать: игрушки, настольные игры и детские книги в хорошем состоянии.
- Нельзя: приносить сломанные вещи, еду и товары с ограниченным сроком годности.
- Цены: 10, 20, 50 рублей — это игра, а не бизнес.
- Максимальная цена за одну вещь — 100 рублей.
Организаторы приглашают детей и родителей провести время с пользой: подарить игрушкам вторую жизнь и научиться основам обмена в легком игровом формате.
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