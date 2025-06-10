В Павшинской пойме впервые пройдет Игрушечная ярмарка для детей

Общество

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск

22 июня на набережной Павшинской поймы (амфитеатр) состоится первая Игрушечная ярмарка, где дети смогут продать свои ненужные игрушки и купить что-то новое у других участников. Мероприятие пройдет с 12:00 до 16:00, вход свободный, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Как это работает?

  • Участие бесплатное, предварительная запись не требуется.
  • Можно продавать: игрушки, настольные игры и детские книги в хорошем состоянии.
  • Нельзя: приносить сломанные вещи, еду и товары с ограниченным сроком годности.
  • Цены: 10, 20, 50 рублей — это игра, а не бизнес.
  • Максимальная цена за одну вещь — 100 рублей.

Организаторы приглашают детей и родителей провести время с пользой: подарить игрушкам вторую жизнь и научиться основам обмена в легком игровом формате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.