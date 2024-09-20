В Павловском Посаде прошла торжественная церемония вручения паспортов юным жителям

8 юных павловопосадцев получили свой первый документ.

«Дорогие ребята, паспорт — это первый шаг во взрослую жизнь, где впереди вас ждёт много нового, интересного. Поздравляю вас с этим замечательным событием, желаю успехов во всех начинаниях. Цените и уважайте родителей, а также всех тех, кто помогает, поддерживает, окружает заботой и вниманием. Помните, в ваших руках светлое будущее нашей Великой страны. Учитесь, верьте в себя, мечтайте, покоряйте вершины и открывайте свой паспорт только для „счастливых“ отметок», — сказал первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.