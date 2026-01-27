В Павловском Посаде прошли уроки памяти о блокаде Ленинграда

Специалист по работе с молодежью Юлия Булык из центра «Авангард» провела образовательную встречу «Блокадный Ленинград» для учащихся школы-интерната и школы № 18 имени Н. В. Менчинского.

В ходе урока школьникам рассказали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей Ленинграда, о значении Дороги жизни и о судьбе Тани Савичевой, ставшей символом страданий военного времени. Особое внимание уделили послевоенной радиопередаче Агнии Барто «Найти человека», благодаря которой удалось восстановить связь между сотнями семей, разлученных блокадой.

Участники встречи обсудили подвиги защитников города, героизм детей, страницы «Детской книги войны» и дневниковые записи очевидцев. Ключевым вопросом стало: «Сломился ли дух ленинградцев?» Все участники единогласно ответили отрицательно.

В завершение встречи выразили глубокую благодарность героям и защитникам блокадного Ленинграда.

