В Павловском Посаде прошел праздник ко Дню полиции

Праздничное мероприятие «Один день с полицией России» состоялось 6 июня в городском парке Павловского Посада в честь 308-й годовщины образования российской полиции. Жители округа познакомились с работой подразделений ОМВД и приняли участие в интерактивной программе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В прошедшую субботу городской парк стал площадкой встречи сотрудников ОМВД России «Павлово-Посадский» с жителями округа. Гости познакомились с работой роты патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции, центра кинологической службы и экспертно-криминалистического отделения.

Юные посетители пообщались с криминалистами и кинологами, посидели за рулем патрульного автомобиля и мотоцикла, прошли квест и попробовали раскрыть условное преступление. Для участников подготовили несколько тематических площадок и интерактивных активностей.

В празднике также участвовали военно-патриотическое объединение «Подмосковного колледжа Энергия», центр военно-исторической реконструкции «Гарнизон А», учащиеся Павлово-Посадского техникума и мотоклуб «Ночные волки». Концертную программу представили Денис Тихонов, группа «Домашний джем» и хор «Аквилегия».

Заместитель начальника отдела полиции Марина Патрикеева поприветствовала гостей, рассказала о работе подразделения и пригласила молодых людей, выбирающих профессию, вступать в ряды сотрудников правопорядка.

Кульминацией праздника стала премьера песни «На страже правопорядка» на музыку Дениса Тихонова и стихи директора телеканала «Радуга» Анны Суницы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.