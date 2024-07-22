В Павловском Посаде отметили праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани

21 июля в день празднования престольного праздника явления иконы Пресвятой Богородицы, в главном храме Павлово-Посадского Благочиния прошел малый общегородской крестный ход, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вот уже много лет икона Казанской Пресвятой Богородицы считается заступницей, защитницей России от внешних и внутренних врагов. Она — незыблемое напоминание о милости Богородицы к Российской земле, о заступничестве ее за нашу страну в тяжелейшие годы. Со светлым православным праздником прихожан поздравил Благочинный Павлово-Посадского церковного округа Александр Анохин.

На территории Казанского храма была организована насыщенная праздничная программа: выступление творческих коллективов Павлово-Посадского городского округа, спортивные состязания, детская игровая программа, чаепитие и полевая кухня.

«Желаю, чтобы Владычица Богородица подарила всем православным верующим благо и покой, верное счастье и здравие, светлый разум и любовь, большую удачу и мягкое сердце, искренность души и добрую радость. Всем крепкого здоровья, благополучия родным и близким!» — поздравил павловопосадцев заместитель Главы Павлово-Посадского городского округа Владимир Шевелин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.