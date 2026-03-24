В Павловском Посаде обсудили вопросы благоустройства и весеннего паводка

«В Подмосковье начался паводок, уровень воды растет. Это наш приоритет № 1 на ближайшие дни. Спасательным и аварийным службам дано прямое поручение: усилить мониторинг, особенно контроль за установленными вешками. Информация о динамике уровня воды поступает мне в оперативном режиме. Проинформируем население, особенно в зонах возможного подтопления, о правилах поведения. Наша общая задача — предупредить негативные последствия и быть готовыми к любым изменениям», — отметил Денис Семенов.

Также обсудили и другие вопросы

Благоустройство

Мособлводоканалу — необходимо восстановить благоустройство после раскопок. Вопрос должен быть решен.

С 1 апреля сети в Электрогорске от Мособлводоканала передаются на обслуживание в РСО Электрогорск. Главная задача — не допустить повторения крупных техинцидентов, как этой зимой.

После отопительного сезона начнется замена магистральных сетей, которые вызывают опасения. Дорожникам и службе благоустройства поручено скоординировать работы, чтобы не ремонтировать то, что потом будет вскрываться.

Осмотр памятников

В округе более 50 памятников и мемориальных сооружений. Денис Семенов поручил начать их обследование, чтобы успеть привести в идеальное состояние к 9 Мая. Также проверяем все фонтаны — к 1 мая они должны работать.

Уборка

Работа ведется, но темпы слабоваты. Планируется:

Убирать оттаивающий мусор во дворах.

Красить опоры освещения, бордюры, лавочки, элементы детских площадок.

Ремонтировать тротуарную плитку, входные группы, резиновые покрытия.

Ко Дню города Электрогорска заменить брусчатку перед домом культуры и на городском бульваре.

Дороги и инфраструктура

Мосавтодору необходимо вручную очистить некоторые тротуары на городке.

Всем дорожным службам — активизироваться по уборке смета.

Ямочный ремонт идет, темпы сбавлять нельзя. ДРСУ на прошлой неделе отремонтировали более 500 ям!

Обновить и отмыть дорожные знаки, остановочные павильоны.

Необходимо восстановить кусты, которые были завалены, сломаны и вывезены вместе со снегом.

Транспорт и торговля

Мострансавто меняет расписания на остановках. Были жалобы на сходы рейсов — работа восстановлена.

Поручил обследовать здание вокзала в Электрогорске.

По объектам торговли: очень много разрисованных фасадов. Нужно наводить порядок.

Здравоохранение

В Павлово-Посадскую больницу поступило новое диагностическое оборудование: стабиограф, электромиограф, 2 гастроскопа, 2 аппарата для эхографии сердца. Это повысит качество медицинской помощи.

Мероприятия

С 22 по 26 апреля пройдет кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова. Афиши будем выкладывать по мере готовности — следите за новостями!

«Работы много, но мы четко видим цели и распределяем силы. Всем продуктивной рабочей недели!», — подытожил Денис Семенов.

26 марта в 17:00 в Павловском Посаде на базе Павлово-Посадского техникума состоится выездная администрация. Уже сейчас можно звонить для предварительной проработки вопросов по телефону 2-99-05.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.