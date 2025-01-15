В Павловском Посаде начинается благоустройство дома культуры

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов и муниципальный координатор партийного проекта «Городская среда» Нина Герщук провели объезд территорий Павлово-Посадского городского округа. Особое внимание было уделено парку «Меленки», где 25 января пройдет 12-й фестиваль «Русский холодец», и территории Дома культуры имени А. С. Потапова, которую планируется благоустроить в этом году, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В парке «Меленки», построенного в рамках Народной программы партии «Единая Россия», уже идут последние приготовления к одному из самых необычных фестивалей региона. «Русский холодец» стал знаковым событием не только для Московской области, но и для соседних регионов. Организаторы обсудили размещение участников и торговых точек, чтобы создать комфортную атмосферу для гостей. Фестиваль, посвященный искусству приготовления холодца, традиционно собирает кулинаров со всей России. В 2025 году праздник пройдет в тематике Дня российского студенчества.

«В основе праздника — конкурс на лучшее приготовление холодца. И это не просто блюдо, а настоящие кулинарные шедевры! За годы проведения фестиваль стал масштабным событием, получил множество наград и дипломов В 2025 году праздник состоится 25 января, а это „День российского студенчества“, поэтому тема будет посвящена университетам и факультетам», — отметила муниципальный координатор партийного проекта «Городская среда» Нина Герщук.

Также, в этом году, в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия» начинается благоустройство территориидома культуры, которая давно нуждается в обновлении.

«Состояние здания ДК имениА.С. Потапова вызывает серьезное беспокойство. На сегодняшний день это место притягивает асоциальных личностей, внутри много битого стекла, мусора и опасных предметов, что создает потенциальную угрозу для местных жителей, особенно для детей, которые могут случайно попасть внутрь. Мы приняли решение повторно „законсервировать“ здание, чтобы ограничить доступ посторонним и предотвратить несчастные случаи. Но это только первый шаг. В рамках Народной программы партии „Единая Россия“ в 2025 году начнется масштабное благоустройство территории», — подчеркнул секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов.

Также в рамках Народной программы партии «Единая Россия» в Павловском Посаде продолжается работа по ликвидации аварийного здания «Павловский Пассаж», который многие годы портил облик города. Уже в этом году на этом месте появится современный сквер с удобным парковочным пространством, что станет важным шагом в улучшении городской инфраструктуры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.