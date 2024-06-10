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В Павлово-Посадском работы по ремонту дошкольного отделения МОУ «Гимназия» завершены на 35%

Продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения МОУ «Гимназия» в городском округе Павловский Посад на улице Фрунзе, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«На площадке 20 рабочих. Строители ведут общестроительные и отделочные работы, монтаж металлоконструкций фасада, электромонтажные и кровельные работы», — уточняется в сообщении.

В рамках проекта предусмотрено обновление фасада здания и входных групп, проведение кровельных, отделочных работ, замена всех инженерных сетей и оборудования. Будет проведено усиление конструктивных элементов здания. Общая площадь здания 1 866 кв. м.

Территорию вокруг сада благоустроят и проведут мероприятия по обеспечению доступа маломобильных граждан.

Срок окончания ремонта запланирован на август 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

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