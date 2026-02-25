В Павлово-Посадском округе отметили Масленицу в Электрогорске

Масленичные гулянья прошли 22 февраля в Электрогорском парке Павлово-Посадского округа Подмосковья. Жители и гости округа участвовали в концертах, мастер-классах и угощались блинами, которые готовил в том числе глава муниципалитета Денис Семенов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральной площадкой праздника стала кулинарная зона «Блины от шефа». За сковороды встали профессиональные повара, а также глава округа Денис Семенов вместе с заместителями, депутатами совета депутатов и сотрудниками администрации. Они готовили блины и угощали всех желающих.

«Мы хотели создать по-настоящему семейную, теплую атмосферу. И, кажется, получилось: смех, улыбки, запах свежей выпечки — это и есть душа праздника», — поделились организаторы.

Гости посмотрели театрализованное представление «Масленичный хоровод» и приняли участие в мастер-классе по изготовлению весенних оберегов «Мартинки». Музыкальную программу представили приглашенные артисты, в том числе арт-проект «ИВАНОЛЬГА» из Владимира и участники концерта «Запевай с весной». Для детей и взрослых работали игровые площадки «Масленичный переполох», «Навстречу весне» и «Гуляй, масленица!».

На ярмарке «Живой базар» гости покупали мед, пряники и сувениры ручной работы, а в фотозоне «Зима прощай!» делали памятные снимки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.