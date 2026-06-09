В Павлово-Посадском округе наградили социальных работников

Социальных работников округа поздравил врип главы Сергей Балашов. Он поблагодарил специалистов за помощь пожилым людям, семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями здоровья, а также участникам специальной военной операции и их близким.

«Мы собрались, чтобы сказать слова благодарности людям самой доброй и самой нужной профессии — нашим социальным работникам. Тем, кто каждый день, без громких слов и без выходных, приходит на помощь к тем, кому особенно тяжело», — отметил Сергей Балашов.

Он подчеркнул, что поддержка семьи, материнства и детства остается приоритетом государственной политики. С 2025 года действует обновленный национальный проект «Семья», продолжают работать материнский капитал, единое пособие и выплаты на третьего и последующих детей. Для поддержки участников СВО создан фонд «Защитники Отечества», филиал которого работает и в Павлово-Посадском округе.

В Подмосковье реализуется более 200 мер социальной поддержки, включая региональный материнский капитал, льготы для многодетных семей, пенсионеров и ветеранов, бесплатное питание для школьников. В округе помощь оказывают окружное управление социального развития № 4, комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Павлово-Посадский», центр социального обслуживания Московской области и отдел ЗАГС.

На мероприятии сотрудникам отрасли вручили почетные грамоты и благодарственные письма главы округа, а также награды Московской областной думы, которые передала депутат Линара Самединова. Социальных работников также поздравили заместитель начальника окружного управления социального развития № 4 Валерий Зайцев и благочинный Павлово-Посадского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.