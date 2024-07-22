Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 22:40

В Павлово-Посадском округе благоустроили три «народные тропы» длиной 235 м

Очередной этап программы «Пешком» завершен. Теперь и в Павлово-Посадском городском округе жители смогут быстрее и безопаснее добираться до социально-значимых объектов. Так, было благоустроено 3 пешеходных коммуникации общей протяженностью 235 метров, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Тропы были оборудованы:

от дворовой территории пос. Большие Дворы, ул. Спортивная, дом №21 до Большедворской поликлиники;

от дворовой территории в г. Электрогорск ул. Ленина, дома №№54, 56, 58 к городскому парку;

от дворовой территории пос. Большие Дворы, ул. Спортивная, дом "14 до МОУ СОШ №11.

Обновленные маршруты связывают жилые дома с объектами социальной инфраструктуры.

11 народных троп уже появилось в Долгопрудном, 3 — в Можайском и 4 — в Волоколамском городских округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.

Все «народные тропы» приведут к единому стандарту.