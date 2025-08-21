В павильоне «Экономика Москвы» в парке «Музеон» обсудят будущее городов мира

За три недели работы форума «Территория будущего. Москва 2030» мультимедийный павильон «Экономика Москвы» принял свыше 150 тысяч посетителей. Его концепция удачно объединила насыщенную программу с лекциями, дискуссиями и мастер-классами от ведущих практиков и экспертов с интерактивными мультимедийными форматами.

В рамках обучающего блока было организовано более 70 сессий с привлечением специалистов из разных сфер, блогеров и предпринимателей, а в специально созданном подкасте «Экономика в деталях» выпустили более 60 эпизодов, охвативших темы от основ финансовой грамотности до экономики спорта и влияния психологии на денежные решения. Более 30 тысяч человек приняли участие в работе интерактивной зоны, где могли испытать себя в экономических играх и интеллектуальных викторинах.

Приглашенные эксперты, известные экономисты, предприниматели и популярные блогеры делились практическими кейсами и советами с гостями разных профессий и возрастов. Посетители узнали, как можно прокачивать профессиональные навыки и выстраивать карьеру, вести семейный бюджет и воспитывать экономическое мышление у детей, эффективно конкурировать за внимание аудитории в эпоху клипового мышления, обеспечивать защиту интеллектуальной собственности в интернете и многое другое. Для юной аудитории были подготовлены мастер-классы, квизы и творческие уроки, которые в игровой форме объяснили детям и подросткам, что представляет собой экономика современного мегаполиса.

Ключевым событием в программе павильона станет дискуссия «Атлас будущего. Каким будет мегаполис завтрашнего дня», запланированная на 21 августа. В ее фокусе — масштабное исследование Комплекса экономической политики Москвы, выявившее 14 основных мегатрендов развития крупных городов: начиная от технологических прорывов и климатических проблем до демографических изменений и трансформации ценностных ориентиров горожан. Заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева обсудит вместе с экспертами в сфере урбанистики, инноваций, туризма и антропологии, как эти глобальные процессы уже сейчас воздействуют на мегаполисы и их население по всему миру, и каким образом Москва адаптирует и внедряет необходимые решения для сохранения высокого качества жизни и устойчивости городской среды.

В дискуссии также примут участие: футуролог, эксперт по инновациям, генеральный директор ООО «Орбита Капитал Партнерз» Евгений Кузнецов; антрополог, кандидат биологических наук, президент общественного движения популяризации науки «Проекты Дробышевского», доцент МГУ имени М. В. Ломоносова Станислав Дробышевский; управляющий партнер компании «Новая земля», эксперт по городскому и региональному развитию Иван Курячий; а также тревел-блогер и основатель компании Oktagon.Travel Дмитрий Куликов. Коллегиально спикеры сформируют комплексное представление о мегаполисе будущего и определят, какие меры необходимо предпринять уже сегодня, чтобы сделать его по-настоящему комфортным для каждого жителя.

Впереди еще 25 дней форума, наполненных новыми темами, экспертами и форматами, которые позволят взглянуть на развитие столицы под разными углами и из первых уст — от практиков и ведущих специалистов — узнать, каким станет город будущего и какие шаги важно сделать уже сейчас, чтобы достойно ответить на вызовы времени.

Павильон открыт для посещения: со вторника по четверг с 12:00 до 20:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 22:00, в воскресенье с 12:00 до 21:00. Следите за анонсами на странице форума.

«Территория будущего. Москва 2030» — это уникальный шанс для всех горожан прикоснуться к будущему, опробовав технологии, которые уже сегодня используются в столице. Дети и взрослые смогут пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, увидеть в действии современный беспилотный транспорт, поиграть на инновационных спортивных площадках, изучить новейшие образовательные, медицинские и промышленные разработки, погрузиться в виртуальную реальность и многое другое.

Масштабный форум проводится в рамках проекта «Лето в Москве». С 1 августа по 14 сентября на множестве площадок будут проходить культурные, спортивные, образовательные и иные события, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Информация о площадках и детальная программа доступны на официальном сайте форума: moscow2030.mos.ru.