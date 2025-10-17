В парке Высоковска делают новые дорожки

В любимом парке высоковчан — «Березовом» сейчас активные работы. На днях подрядчик приступил к асфальтированию дорожек. Тропинки соединяют улицу Пушкина и Владыкина, и ул. Владыкина с ул. Лермонтова. Они являются своеобразным транзитом для жителей деревни Пахомово. Общая площадь — почти 2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сами дорожки шириной 2 метра, с учетом бордюрного камня. Асфальт мы кладем на заранее подготовленную „подушку“ из щебня. Используя каток, виброплиту и два бобкета укладываем песчаный асфальт. Он предназначен именно для тротуаров, чтобы мягче и удобнее было по нему ходить,» — рассказал Гор Казарян, подрядчик работ.

Работы в парке проводятся в рамках благоустройства территории.

«У нас такой красивый парк, особенно сейчас — осенью. Так приятно гулять здесь с внучкой. А теперь будет еще удобнее — по новым дорожкам!» — поделилась впечатлениями местная жительница Валентина Морозова.

На объекте трудится бригада из 10 человек. Работы проводятся с учетом погодных условий, но специалисты рассчитывают завершить асфальтирование до конца октября.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.