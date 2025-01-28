В парке Воскресенска установили павильон для мастер-классов

Управление культуры администрации городского округа Воскресенск стремится обеспечивать комфортное пребывание жителей и гостей округа на территории парковых пространств. Так, на территории парка «Москворецкий» установлен уютный павильон для проведения мастер-классов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Павильон представляет собой современное строение, спроектированное с учетом всех необходимых требований к комфорту и безопасности. Просторное помещение оборудовано удобными столами и стульями, а также всем необходимым инвентарем для проведения различных мастер-классов. Продумано отопление и освещение, что гарантирует комфортную атмосферу даже в самые холодные и ненастные дни.

Больше не нужно откладывать творческие занятия из-за непогоды — в теплом и светлом павильоне можно заниматься рукоделием, живописью, лепкой и многими другими видами творчества независимо от капризов погоды.

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