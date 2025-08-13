В парке Солнечногорска проведут бесплатный кинопоказ и спортивные мероприятия

В городском парке культуры и отдыха, а также на набережной «Выстрел» проведут различные мастер-классы, спортивные и игровые программы. Мероприятия состоятся в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье». Вход свободный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для посетителей подготовили концертную программу, кинопоказы «Мой дикий друг» и «Начать сначала», настольные игры, лекцию «Правила безопасности» и квиз «Мой город — Солнечногорск». Любители активного времяпрепровождения могут посетить зарядку, занятия по йоге, зумбе и физической культуре, а также принять участие в забеге «5 верст» и состязании по настольному теннису.

«Мы рады предложить жителям широкий спектр мероприятий, чтобы каждый мог найти занятие по душе и открыть для себя что-то новое. А для самых маленьких гостей у нас — яркие мастер-классы по прикладному творчеству и веселые игровые программы», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Подробное расписание мероприятий, актуальные новости и обновления доступны на информационных афишах в парках, а также в официальном телеграм-канале https://t.me/park_soln и на сайте https://parki.mosreg.ru

Возрастные ограничения 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.