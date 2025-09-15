В парке «Сестрорецкий» в Клину развесят скворечники и проведут мастер-классы

С 15 по 21 сентября в парке «Сестрорецкий» жителей и гостей Клина ждет насыщенная программа развлечений и активностей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

19 сентября с 14:30 до 15:00 — традиционная зарядка в парке для всех желающих. С 15:00 до 15:30 — «Весело в парке» — развлекательная программа с подвижными играми на поляне рядом с «Лесной школой». В случае непогоды настольные игры проведут в «Лесной школе».

На выходных спортивная программа продолжится. В субботу, 20 сентября, в 9:00 стартует еженедельный забег «5 Верст» для всех желающих. Спортсмены начнут свой пятикилометровый маршрут у арки «Я люблю парк».

В воскресенье на интерактивном лектории с 14:30 до 15:00 дети в рамках программы «Культурный код» состоится лекторий «Виктор Талалихин». С 15:00 до 15:30 там же пройдет мастер-класс «Самолет», где участники создадут творческую работу. Завершит программу мероприятие «Яркая осень» с 15:30 до 16:00. В хорошую погоду подвижные игры пройдут на поляне рядом с «Лесной школой», а в случае непогоды — настольные игры переместятся в «Лесную школу».

Свод свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.