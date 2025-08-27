В парке Щелкова готовы основания под детскую площадку и парк аттракционов

Реконструкция Центрального парка культуры и отдыха в Щелкове набирает темпы. Одними из первых значимых этапов стали подготовка двух оснований под современные детские площадки и создание большого пространства для будущего парка аттракционов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Новые детские площадки будут оборудованы безопасным покрытием и современными игровыми комплексами, рассчитанными на разные возрастные группы. Здесь появятся качели, горки, зоны для активных игр и отдыха, чтобы у самых маленьких посетителей парка было собственное пространство для развлечений.

Не менее масштабным проектом станет парк аттракционов. На подготовленной площадке разместятся современные развлечения, включая колесо обозрения высотой более 30 метров, которое станет новой архитектурной доминантой Щелкова и точкой притяжения для жителей и гостей города.

«Работы идут по графику и план. Завершение этих оснований — важный шаг. Уже скоро можно будет увидеть, как на их месте начинают расти ключевые объекты будущего парка», — отметил представитель подрядчика.

Обновленный Центральный парк обещает стать главным местом семейного отдыха, где будут гармонично сочетаться игровые и развлекательные зоны для детей и взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.