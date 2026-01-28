В парке Мира в Мытищах прошла акция по подкормке птиц зимой

25 января в парке Мира в Мытищах состоялась экологическая акция «Покорми птиц зимой», в которой приняли участие представители администрации, общественности и воспитанники образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники акции, среди которых были заместитель главы округа Артур Суворов, сотрудники управления экологии, члены Общественной палаты, а также дети из детских садов и школ, развесили на деревьях парка кормушки, изготовленные своими руками, и наполнили их кормом для птиц.

Директор управления экологии Алексей Королев отметил, что зимой в парке можно встретить синиц, воробьев, голубей, уток и лебедей, которым сейчас особенно трудно находить пищу. Он подчеркнул, что поддержка птиц в холодное время года возможна только совместными усилиями.

Председатель Совета депутатов Андрей Гореликов добавил, что участие детей в подобных акциях помогает воспитывать бережное отношение к природе. Он также отметил, что подкормка птиц особенно актуальна в связи с наступающим похолоданием.

Председатель комиссии по экологии и природопользованию Общественной палаты Ольга Левина призвала регулярно пополнять кормушки, чтобы помощь птицам была постоянной.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.