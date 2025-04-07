12 апреля в парке культуры и отдыха «Бронницкий луг» состоится «Фестиваль космических чудес». Для жителей и гостей округа подготовили интересную развлекательную программу, сообщила пресс-служба администрации городского округа Бронницы.

С 12:00 до 12:30 пройдёт игровая программа «Со скоростью света» — вас ждет спортивная эстафета, игры и конкурсы, которые подарят незабываемые эмоции и отличное настроение.

Также, с 12:30 до 13:00 состоится «Межгалактическое шоу сладкой ваты» с тематическим квестом, фокусами и трюками с профессиональным аппаратом сахарной ваты.

В 13:00 на территории парка будет проходить акция по посадке растений «Зеленая планета». Вы сможете не только научиться высаживать растения, но и внести свой вклад в улучшение экологии нашего района.

В 13:30 на сцене парка состоится незабываемое Космо-диско. Готовьтесь к зажигательным танцам под космическую музыку. Бронничане и гости парка также смогут принять участие в интересных мастер-классах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.