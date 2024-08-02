В парке Ивантеевки стартовал новый этап благоустройства территории

Ивантеевка может похвастаться свои городским парком, который активно развивается в рамках программы улучшения городской среды. Власти Пушкинского района уделяют особое внимание благоустройству общественных пространств, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Так, в 2022 году после реконструкции был открыт центральный парк в Пушкино, который мгновенно стал одним из самых популярных мест отдыха в Подмосковье. В Ивантеевке первая очередь парка площадью 20 гектаров была обновлена в 2021 году. Сейчас ведется работа над второй частью проекта, которая также займет 20 гектаров.

Текущие работы оценили депутат Госдумы Сергей Пахомов, глава Пушкинского Максим Красноцветов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан.

"Благодаря поддержке Президента программа «Формирование комфортной городской среды» продлена до 2030 года, что позволит завершить благоустройство парка в Ивантеевке», — прокомментировал Сергей Пахомов.

На сегодняшний день на стройплощадке уже произведена расчистка территории и начаты работы по возведению ресторана на берегу водоема. В 2024 году появятся пешеходные тропы, включая экотропу, а к концу 2025 года — велодорожки, парковки, спортивные и детские площадки, мангальные зоны с туалетами. Особое внимание уделяется обустройству пляжа: будут установлены кабинки для переодевания, сухой пляж с лежаками, медпункт и спасательная вышка.

Также планируется благоустроить родник, который пользуется популярностью среди местных жителей. В парке появятся освещение, лавочки, система видеонаблюдения «Безопасный регион».

За два года работы строители преобразят еще 20 гектаров территории. В завершение визита делегация посетила тренировку юных футболистов. Летом ребята занимаются на площадке с искусственным покрытием прямо в парке. В подарок от гостей тренировки они получили новые игровые мячи. Все они с нетерпением ждут открытия второй части парка, чтобы у них было больше места для отдыха и игр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.