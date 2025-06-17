В парке Химок завершается благоустройство велодорожек

В Химках на территории парка Толстого продолжаются работы по благоустройству. Особое внимание — созданию комфортной и безопасной велоинфраструктуры. Специалисты завершают работы по строительству велодорожек. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Помимо велотрассы, в парке укладывают плиточное покрытие — готово уже 60% тротуаров. Кроме того, рабочие уже завершили обустройство дорожно-тропиночной сети на пляже, оборудуют экотропу с пандусом, а также восстанавливают металлоконструкции будущей сцены для проведения городских мероприятий. По просьбам жителей для обеспечения безопасности детей, специалисты установили более 200 метров защитного ограждения на склоне у пляжа.

«В настоящий момент проводим работы по укладке плиточного покрытия дорожно-тропиночной сети, на 90% уже обустроили велодорожки. Полностью готова дорожно-тропиночная сеть на пляже. Все работы планируем завершить к сентябрю, ко Дню города», — рассказал заместитель директора «Объединенной дирекции парков» Алексей Аухаренок.

Парк Толстого традиционно пользуется популярностью у жителей округа, и в этом году отдых станет еще более комфортным. Пространство ориентировано как на семейный досуг, так и на активные занятия спортом на свежем воздухе.

«Мы часто бываем в парке из-за близости к дому. Для сына здесь много разных развлечений. Все стало обустроенным и комфортным. С каждым годом парк хорошеет. Я — коренная химчанка, гуляю здесь с детства. Раньше не было ни зон отдыха, ни площадок. Сейчас городская инфраструктура заметно развивается», — поделилась жительница Химок Олеся Павлова.

Завершение всех работ в парке запланировано ко Дню города 6 сентября, однако строители делают все возможное, чтобы закончить благоустройство раньше. Обновленный парк станет ещё одним современным и безопасным местом отдыха для жителей и гостей Химок

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.