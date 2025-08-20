В парке Химок обустраивают экотропу

сегодня в 15:39

В парке Толстого в Химках обустраивают экотропу, протяженностью 134 метра. Рядом с тропой будет располагаться площадка с деревянными качелями, гамаками и стульями. Также будет предусмотрено отдельное место отдыха у воды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тропа берет начало в верхней части парка и спускается вниз к реке. Совершая пешую прогулку по оборудованному маршруту, гости смогут любоваться видом на набережную канала имени Москвы.

«Сейчас специалисты работают над железным каркасом, который послужит основой конструкции. Верхнее же покрытие тропы будет полностью выполнено из дерева. Экотропа предоставит гостям парка возможность комфортного и безопасного спуска к зоне отдыха у воды», — рассказал первый заместитель директора «Объединенной дирекции парков» Денис Харитонов.

Конструкция даст возможность безопасного спуска к набережной с детскими колясками, а также лицам с ограниченными физическими возможностями.

Новый оборудованный маршрут в парке станет еще одной современной и безопасной зоной отдыха для жителей и гостей Химок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев